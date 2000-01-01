Кальян на дом Казань

Мы доставим кальян и все оборудование в течение 45-60 минут после заполнения онлайн-договора. В отдаленные районы или за город время доставки может увеличиться. Мы обязательно предупредим вас об этом и постараемся, чтобы она не превысила 90 минут.

Доставка кальяна осуществляется до двери или до подъезда.