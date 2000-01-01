Кальян на дом Казань

Instagram
Заказать
Instagram
Заказать
Калькулятор
Позвонить

Доставка кальяна на дом,
Аренда кальяна в Казани

Доставка кальяна Казань
ХукаКазань — это кальян на дом в Казани. Если вы хотите хорошо провести вечер дома или на улице, закажите кальян в аренду. За 60 минут курьер доставит комплект до двери.
ХукаКазань - доставка кальяна на дом

Аренда кальяна

Доставка за 1 час
Курьер доставит кальян по Казани за 60 минут.
Стоимость доставки зависит от района. Возможен самовывоз.
Что в комплекте
Курьер доставит сумку с кальяном, плиткой и углями к вам домой или на улицу.
Чаши будут уже подготовлены.
Аренда от 2 часов
Вы можете заказать кальян на дом от 2 часов, на ночь или на сутки.
Доставляем кальяны по Казани с 10:00 до 01:30.
Не мешаем отдыху
Доставка кальяна без кальянщика.
Вашему отдыху мешать не будем. Несколько простых шагов, и кальян готов.

Стоимость кальяна на дом в Казани

Выбирайте время аренды и наполнение для чаш
Доставка кальяна Казань
Аренда кальяна
Курьер привезет полный набор в сумке.
 Наполнение покупается отдельно.
600
р.
Подробнее
Табак для кальяна Казань
Чаша с легким табаком
Чаша забита и упакована. Вам останется разогреть угли и начать отдыхать.
300
р.
Подробнее
Табак для кальяна Казань
Чаша с крепким табаком
Чаша забита и упакована. Вам останется разогреть угли и начать отдыхать.
300
р.
Подробнее
Закрыть
Узнай подробности
Давно хотели попробовать кальян на апельсине? Хотите сделать подарок близкому человеку?
Кальян на дом ХукаКазань забьет и привезет готовый фрукт.

Кальян на фрукте от ХукаКазань

ХукаКазань - доставка кальяна на дом

Аренда кальяна

Доставка за 1 час
Курьер доставит кальян
по Казани
за 60 минут. Стоимость доставки зависит от района. Возможен самовывоз.
Что в комплекте
Курьер доставит сумку с кальяном, плиткой и углями к вам домой или на улицу.
Чаши будут уже подготовлены.
Аренда от 2 часов
Вы можете заказать кальян на дом от 2 часов, на ночь или на сутки. Доставляем кальяны по Казани с 10:00 до 01:30.
Не мешаем отдыху
Доставка кальяна без кальянщика. Вашему отдыху мешать не будем. Несколько простых шагов, и кальян готов.

Комплект кальяна на дом

• Прозрачная колба с отметкой уровня воды
• Шахта с деревянной накладкой и блюдцем
• Силиконовый шланг с мундштуком
• Пробковая подставка для кальяна
• Электрическая плитка для углей
• Глиняная чаша с калаудом
• Щипцы и сито для переноски угля
• Пластиковые контейнеры для чаш и калауда
• Инструкция по пользованию кальяном
• Фирменная сумка с логотипом
Комплект доставки кальяна ХукаКазань

Вопрос-Ответ

Здесь вы найдете ответы на частые вопросы по доставке кальяна
Сколько времени занимает доставка кальяна
Мы доставим кальян и все оборудование в течение 45-60 минут после заполнения онлайн-договора. В отдаленные районы или за город время доставки может увеличиться. Мы обязательно предупредим вас об этом и постараемся, чтобы она не превысила 90 минут.
Доставка кальяна осуществляется до двери или до подъезда.
Смогу ли я сделать все самостоятельно
Со сборкой кальяна и его подготовкой справится даже новичок. Мы упростили весь процесс. Вам нужно будет сделать несколько действий: налить воду в колбу до отметки, разогреть угли на плитке в комплекте и поставить их в калауд.
Вы можете посмотреть небольшую инструкцию, где есть видео, как правильно собрать и разобрать кальян - Инструкция по использованию кальяна.
Сколько стоит доставка кальяна в Казани
Стоимость доставки кальяна рассчитывается менеджером по телефону и зависит от вашего района. Доставка оплачивается один раз.
Есть ли у вас самовывоз
Вы можете забрать кальян самостоятельно. При самовывозе доставка кальяна не оплачивается. Уточняйте адрес самовывоза по телефону или в соцсетях.
После окончания аренды вы привозите кальян обратно по адресу самовывоза.
Могу ли я заказать кальян на улицу
У нас есть все оборудование, чтобы вы смогли заказать кальян на улицу или на природу. Вы получите удобную газовую плитку и газовый баллон.
При аренде кальяна на улицу, веранду, кафе мы берем залог в виде 5,000 рублей. Он возвращается при окончании аренды кальяна и проверки оборудование менджером.
Что делать, если я повредил кальян
Мы понимаем, что бывают разные ситуации. Если какая-то часть кальяна повреждена или утеряна, вам нужно будет возместить ее стоимость. Вы можете посмотреть компенсацию в краш-листе.

Отзывы о нашей работе

Доставка кальяна Казань
Доставка кальяна Казань
Доставка кальяна Казань
Доставка кальяна Казань

Информация о возврате кальяна

Не забудьте проверить комплектность кальяна перед его возвратом
Комплект возврата
Проверьте все предметы по списку:
  • Кальян: колба, шахта, шланг, коннектор, деревянная накладка
  • Плитка электрическая / газовая
  • Глиняные чаши
  • Щипцы для углей
  • Калауд с крышкой
  • Сито
  • Контейнеры
  • Сумка для кальяна
  • Пробковая подставка под кальян
Краш-лист
Если какая-то часть кальяна повреждена или утеряна, вам нужно возместить ее стоимость:
  • Колба – 2000 руб.
  • Шахта – 4000 руб.
  • Блюдце – 1000 руб.
  • Мундштук с силиконовым шлангом – 1500 руб.
  • Деревянная накладка на шахту - 2000 руб.
  • Щипцы – 500 руб.
  • Сито для углей – 300 руб.
  • Резиновый уплотнитель для чаши – 100 руб.
  • Резиновый уплотнитель для колбы – 100 руб.
  • Калауд с крышкой – 800 руб.
  • Глиняная чаша – 600 руб.
  • Плитка электрическая – 1000 руб.
  • Плитка газовая – 1500 руб.
  • Сумка – 2000 руб.

Доставка кальяна Казань

ХукаКазань – это доставка кальяна в Казани. Теперь можно покурить кальян дома, а не выбирать несколько часов кальянную или Lounge Bar. Закажите доставку на дом в любое время и день недели. Есть разные виды аренды кальяна: на несколько часов, на ночь или на сутки.

В течение 1 часа курьер доставит кальян и весь набор до вашей двери. В набор входят кальян Shadows с легкой тягой, щипцы, калауд, плитка для розжига углей и другое. Вам останется сделать всего несколько действий – справится даже новичок!

Доставка кальяна в Казани теперь стала еще проще. Вы можете оставить заявку на сайте, написать в мессенджере или позвонить по телефону. Мы обсудим варианты аренды и подскажем самые вкусные миксы.

Мы не занимаемся продажей табака. При необходимости наши кальянные мастера подскажут, как правильно собрать кальян и разогреть угли. Вы также можете заказать кальянный кейтеринг в Казани на мероприятие, свадьбу, юбилей или корпоратив.
Доставка кальяна Казань
Оставьте свои данные
если у вас возникли вопросы
Оставьте свои данные
если у вас возникли вопросы
Кальян на дом Казань
Кальян аренда Казань
+7 (843) 207-39-21
Доставка кальяна Казань
Кальян на дом
Доставка
Инструкция

Контакты

Доставка и аренда кальяна на дом. Кальянное обслуживание

Главная
Кейтеринг
Блог
Пн-Вс 10:00—00:00
hookadostavka@gmail.com
Адрес
г. Казань
Присоединяйся:
Click to order
Cart
Ваш заказ:
Total: 
Telegram WhatsApp Viber Vkontakte Phone

Расчет стоимости кальяна

Тип аренды: *
Количество чаш для кальяна: *
2 чаши + 1 в подарок
Время аренды: *
Часовые заказы принимаются до 21:00. После 21:00 возможна ночная или суточная аренда.
Крепость кальяна: *
Количество человек:
Вам нужен кальян прямо сейчас?
Забронировать на время:
Адрес доставки: *
Подъезд:
Квартира:
Этаж:
Промо-код:
Итого без доставки:
0 руб.
Нажимая на кнопку, я соглашаюсь на обработку персональных данных,
в соответствии с ФЗ №152-ФЗ от 27.07 2006 г.

Спасибо, ваша заявка отправлена.

Мы свяжемся с Вами в течение 15 минут.

Мы в сети:
Кальян на дом Казань Кальян аренда Казань Доставка кальяна Казань